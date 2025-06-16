Потерянные детьми вещи из лагеря «Орленок» можно забрать в Омске

«Уважаемые родители, напоминаем, что потерянные детские вещи можно будет забрать с понедельника по пятницу (16 июня — 20 июня) с 10:00 до 17:00. Обед с 13:00 до 14:00. Адрес: ул. Красногвардейская, д. 42, офис 338. Если у вас есть чужие вещи, их можно также принести в офис», — говорится в сообщении администрации лагеря. На многочисленных фотографиях сообщества можно видеть огромное число детских вещей, оставленных в лагере — одежды, обуви, головных уборов, сумок, зарядных устройств, средств личной гигиены.