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Скандальная реклама: на «черного маркетолога» составлено два протокола

МИНСК, 16 июн — Sputnik. Два протокола составлено на организатора недавней рекламной кампании, когда в магазинах оказался товар со скандальными надписями, сообщила начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ Инна Гаврильчик на семинаре для блогеров.

Источник: Sputnik.by

Протоколы составлены за нарушение законодательства о рекламе, в том числе за неэтичную рекламу.

Она добавила, что по инциденту со скандальной рекламой проводилось разбирательство. Правоохранительные органы оперативно установили личность нарушителя.

Суть его рекламной кампании была в том, что в магазинах появился мясной продукт с вызывающими надписями на упаковке, которые ассоциировались с нецензурной лексикой.

На самом деле, этот товар был подброшен в торговые объекты, сфотографирован там, ну, а потом уже информация растеклась в качестве новостного контента.

пояснила Инна Гаврильчик

Представитель МАРТ подчеркнула, что подобная неэтичная реклама негативно воспринимается в белорусском обществе.

Не рекомендую с этим хулиганить, потому что ответственность будет.

также отметила она