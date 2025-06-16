Скандальная реклама: на «черного маркетолога» составлено два протокола

Протоколы составлены за нарушение законодательства о рекламе, в том числе за неэтичную рекламу.
Она добавила, что по инциденту со скандальной рекламой проводилось разбирательство. Правоохранительные органы оперативно установили личность нарушителя.
Суть его рекламной кампании была в том, что в магазинах появился мясной продукт с вызывающими надписями на упаковке, которые ассоциировались с нецензурной лексикой.
На самом деле, этот товар был подброшен в торговые объекты, сфотографирован там, ну, а потом уже информация растеклась в качестве новостного контента.
Представитель МАРТ подчеркнула, что подобная неэтичная реклама негативно воспринимается в белорусском обществе.
Не рекомендую с этим хулиганить, потому что ответственность будет.