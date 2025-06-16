Из 31 водонапорной башни Большеглушицкого района в 2025 году отремонтируют лишь одну

На оперативном совещании правительства Самарской области 16 июня обсудили текущее состояние Большеглушицкого района Самарской области и планы по его развитию.
Первым с докладом выступил глава м.р. Большеглушицкий Валерий Анцинов Валерий, предоставив статистику по району.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил, что в бюджете района недостаточный рост доходов и при этом высокий показатель расходов.
Заместитель председателя Правительства Самарской области, министр финансов Самарской области Ольга Собещанская сообщила, что для снижения нагрузки на муниципальный район оформили заявку на софинансирование.
На 2025 год запланирована реконструкция очистных сооружений за 490 млн. рублей. Также было отмечено, что все 31 водонапорная башня муниципального района требуют ремонта, однако в 2025 году планируют отремонтировать только одну.
Отдельная проблема — насосно-фильтровальная станция (НФС), сроки по ремонту которой срывали три раза с 2020 года.
Министр энергетики и жилищно коммунального хозяйства Самарской области Виталий Брижань заявил, что есть возможность в 2026 заменить всю водопроводную сеть Большой Глушицы.
Также стало известно о том, что 76 км 41 процент дорог не соответствуют нормам. В прошлом году отремонтировали 4 км за 30 млн рублей.
Запланирована также ликвидация свалок за 21 млн рублей.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил, что четыре проекта по ликвидации нелегальных свалок и вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) уже полгода как утвердили, но их никак не реализовали, в то время как в селе насчитывается 13 нелегальных свалок.
Хотите следить за новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы в Дзене.