Из 31 водонапорной башни Большеглушицкого района в 2025 году отремонтируют лишь одну

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил, что четыре проекта по ликвидации нелегальных свалок и вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) уже полгода как утвердили, но их никак не реализовали, в то время как в селе насчитывается 13 нелегальных свалок.