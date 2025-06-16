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В Ширяево прошел ежегодный фестиваль «Колыбель ремёсел»

В День России на территории Историко-музейного комплекса в селе Ширяево состоялся ежегодный фестиваль «Колыбель ремёсел».

В День России на территории Историко-музейного комплекса в селе Ширяево состоялся ежегодный фестиваль «Колыбель ремёсел». Об этом рассказали в пресс-службе Самарского художественного музея.

В программе были мастер-классы по гончарному делу, резьбе по дереву, плетению, валянию, вышивке, витражу, эмали и изготовлению авторских кукол. Работали ремесленные площадки и ярмарка.

Фестиваль посетил член Общественной палаты г. о. Самара Сергей Коровяковский.

Ранее мы сообщали, что 21 июня с 14:00 до 18:00 в Музее Модерна пройдет мини-фестиваль «Декоративно-прикладное искусство: Ар-нуво и современность» (6+).

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