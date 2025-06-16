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В Калининграде пройдет День памяти и скорби

В Калининграде 22 июня состоится День памяти и скорби.

Дата связана с началом Великой Отечественной войны.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, к памятным мероприятиям смогут присоединиться жители города. Старт назначен на 4 утра возле мемориального комплекса 1200 воинам 11-й гвардейской армии.

Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что в Калининграде открыли Аллею памяти и мемориальный знак погибшим сотрудникам органов внутренних дел и Росгвардии. После церемонии присутствующие почтили память погибших минутой молчания и возложили к новому памятнику цветы.