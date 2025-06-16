В Калининграде пройдет День памяти и скорби

Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что в Калининграде открыли Аллею памяти и мемориальный знак погибшим сотрудникам органов внутренних дел и Росгвардии. После церемонии присутствующие почтили память погибших минутой молчания и возложили к новому памятнику цветы.