Мобильные операторы сказали о жалобах белорусских дачников на новые вышки связи

Мобильные операторы сообщили, что белорусские дачники жалуются на новые вышки связи, пишет sb.by.
Ранее Минсвязи объяснило, отчего в Беларуси есть проблемы со связью и интернетом в деревнях.
И в контексте мобильные операторы сказали о жалобах другого рода, не имеющих отношения к качеству связи.
По словам Михаила Дуки, заместителя гендиректора по электросвязи предприятия «Белорусские облачные технологии», проблемы возникают также из-за человеческого фактора.
— Случается, что мы приходим, ставим вышку, базовую станцию — и начинаются жалобы иного рода, не связанные с качеством связи, а скорее демонстрирующие наличие у населения опасений по поводу влияния работы базовых станций на окружающую среду и состояние здоровья, — сказал он.
При этом заместитель гендиректора по техническим вопросам компании МТС Алексей Тяжких обратил внимание, что иногда мобильным операторам даже создают препятствия. В частности, дачники жалуются на связь, но сами выступают против новых вышек.
— Обращается в компанию садовое товарищество и жалуется на проблемы со связью. Приходим и говорим, что намерены на их территории разместить базовую станцию. Нам отвечают: «Нет, нельзя! Мы связь хотим, а вышки нам не надо. Вы где-нибудь так размещайте, чтобы мы ее не видели», — отметил представитель мобильного оператора.
Это все приводит к тому, что ежегодно мобильные операторы могут терять около 15 объектов. Так как из-за жалоб компании вынуждены их демонтировать, разрушать, сносить или переносить.
Специалисты подчеркнули, что любая введенная в эксплуатацию базовая станция получает все санитарные документы и полностью безопасна. При этом, чем больше расстояние от телефона до базовой станции, тем с большей мощностью он работает, чтобы получить сигнал и отправить обратно.
— Принимая решение, разрешать или не разрешать строительство базовой станции поблизости, учтите: чем она ближе к вам, тем лучше, — замечают мобильные операторы.
Тем временем Наталья Кочанова лично примет белорусов с проблемами и вопросами 23 июня.