Мобильные операторы сказали о жалобах белорусских дачников на новые вышки связи

— Обращается в компанию садовое товарищество и жалуется на проблемы со связью. Приходим и говорим, что намерены на их территории разместить базовую станцию. Нам отвечают: «Нет, нельзя! Мы связь хотим, а вышки нам не надо. Вы где-нибудь так размещайте, чтобы мы ее не видели», — отметил представитель мобильного оператора.