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Массовые удары Израиля и Ирана. Фото

В ходе вновь вспыхнувшего конфликта Ирана и Израиля пострадали уже более 1600 человек. Еще более 200 погибли. Показываем, к каким разрушениям привели удары обеих сторон.

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В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начал операцию «Восстающий лев». Израиль ударил по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Источник: AP 2024

14 июня в результате израильского удара по городу Шахид Чамран на юго-западе Ирана обрушилось здание. Погибли 60 человек, включая 20 детей.

Источник: AP 2024

В посольстве РФ в Тегеране сообщили, что 225 россиян выехали из Ирана в Азербайджан 15 июня. Первая группа из 86 человек, членов съемочной группы Федора Бондарчука, покинула страну 14 июня.

Источник: AP 2024

Из-за атаки Ирана в ночь на 16 июня в квартирах нескольких сотрудников посольства России в Израиле выбило стекла, сообщил посол РФ Анатолий Викторов.

Источник: AP 2024

Число погибших в результате иранских атак в Израиле с начала эскалации превысило десять человек, около 400 получили ранения. В Иране жертвами израильских ударов стали более 200 человек, пострадали более 1200.

Источник: AP 2024

Армия обороны Израиля заявила, что уничтожила треть имевшихся у Ирана ракетных пусковых установок.

Источник: AP 2024

Американский авианосец USS Nimitz направился из Южно-Китайского моря в район Ближнего Востока на фоне продолжающегося конфликта между Израилем и Ираном.

Источник: AP 2024

По информации СМИ, Израиль не заинтересован в прекращении огня. ЦАХАЛ намерен продолжать обстрелы, пока окончательно не уничтожит ядерную программу Ирана.