Массовые удары Израиля и Ирана. Фото

В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начал операцию «Восстающий лев». Израиль ударил по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.
14 июня в результате израильского удара по городу Шахид Чамран на юго-западе Ирана обрушилось здание. Погибли 60 человек, включая 20 детей.
В посольстве РФ в Тегеране сообщили, что 225 россиян выехали из Ирана в Азербайджан 15 июня. Первая группа из 86 человек, членов съемочной группы Федора Бондарчука, покинула страну 14 июня.
Из-за атаки Ирана в ночь на 16 июня в квартирах нескольких сотрудников посольства России в Израиле выбило стекла, сообщил посол РФ Анатолий Викторов.
Число погибших в результате иранских атак в Израиле с начала эскалации превысило десять человек, около 400 получили ранения. В Иране жертвами израильских ударов стали более 200 человек, пострадали более 1200.
Армия обороны Израиля заявила, что уничтожила треть имевшихся у Ирана ракетных пусковых установок.
Американский авианосец USS Nimitz направился из Южно-Китайского моря в район Ближнего Востока на фоне продолжающегося конфликта между Израилем и Ираном.
По информации СМИ, Израиль не заинтересован в прекращении огня. ЦАХАЛ намерен продолжать обстрелы, пока окончательно не уничтожит ядерную программу Ирана.