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Рыбак лишился рекорда из-за жалости к сому

Мужчина поймал рыбу весом 32,8 килограмма в Пенсильвании.

Анна Морозова
Автор Новости Mail
Рыбак Дэниел Браун держит в руках сома рекордного размера
Источник: Daniel Brown / Facebook

32-летний Дэниел Браун рыбачил вместе с тестем на реке Скулкилл, когда почувствовал мощный рывок: на удочку попалось что-то крупное. Об этом сообщило издание PhillyVoice.

«Это был настоящий бой, который, кажется, длился целую вечность. Он измотал меня», — вспоминал мужчина.

Браун вытащил огромного сома и положил на личные весы. Тогда стало ясно, что улов превзошел прошлогодний рекорд, который составлял 29,9 килограмма.

По правилам рыболовства Пенсильвании, эксперты должны были лично проверить рыбу. Процесс занял бы от нескольких часов до пары дней. Браун счел, что в ожидании сом не дожил бы до утра, и отпустил рыбу назад в реку. Мужчина также добавил, что не жалеет, так как сохранить жизнь редкому существу важнее, чем вписать свое имя в список с рекордами.

Ранее рыбак из США поймал огромного карпа и побил два рекорда.