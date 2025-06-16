Рыбак лишился рекорда из-за жалости к сому

По правилам рыболовства Пенсильвании, эксперты должны были лично проверить рыбу. Процесс занял бы от нескольких часов до пары дней. Браун счел, что в ожидании сом не дожил бы до утра, и отпустил рыбу назад в реку. Мужчина также добавил, что не жалеет, так как сохранить жизнь редкому существу важнее, чем вписать свое имя в список с рекордами.