Рыбак лишился рекорда из-за жалости к сому

32-летний Дэниел Браун рыбачил вместе с тестем на реке Скулкилл, когда почувствовал мощный рывок: на удочку попалось что-то крупное. Об этом сообщило издание PhillyVoice.
Браун вытащил огромного сома и положил на личные весы. Тогда стало ясно, что улов превзошел прошлогодний рекорд, который составлял 29,9 килограмма.
По правилам рыболовства Пенсильвании, эксперты должны были лично проверить рыбу. Процесс занял бы от нескольких часов до пары дней. Браун счел, что в ожидании сом не дожил бы до утра, и отпустил рыбу назад в реку. Мужчина также добавил, что не жалеет, так как сохранить жизнь редкому существу важнее, чем вписать свое имя в список с рекордами.
Ранее рыбак из США поймал огромного карпа и побил два рекорда.