В аэропорту Кольцово прокомментировали задержку рейсов

Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.
Ранее СМИ опубликовали информацию о задержке нескольких рейсов. Часть самолетов вылетала с опозданием в несколько часов.
«Отклонения от расписания отдельных рейсов с работой авиагавани никак не связаны, — сообщили в пресс-службе аэропорта. — Чаще всего причина заключается в позднем прибытии самолета».
«МК-Урал» ранее писал, что в Екатеринбурге почти на 11 часов задержался авиарейс до Ханты-Мансийска.
Лайнер рейсом UT-302 авиакомпании Utair должен был вылететь из уральской столицы 13 июня в 18:00 и прилететь в Ханты-Мансийск в 21:10 по местному времени.