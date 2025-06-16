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В аэропорту Кольцово прокомментировали задержку рейсов

Международный аэропорт Кольцово работает в штатном режиме.

Источник: Freepik

Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

Ранее СМИ опубликовали информацию о задержке нескольких рейсов. Часть самолетов вылетала с опозданием в несколько часов.

«Отклонения от расписания отдельных рейсов с работой авиагавани никак не связаны, — сообщили в пресс-службе аэропорта. — Чаще всего причина заключается в позднем прибытии самолета».

«МК-Урал» ранее писал, что в Екатеринбурге почти на 11 часов задержался авиарейс до Ханты-Мансийска.

Лайнер рейсом UT-302 авиакомпании Utair должен был вылететь из уральской столицы 13 июня в 18:00 и прилететь в Ханты-Мансийск в 21:10 по местному времени.