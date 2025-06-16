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А1 предупредил абонентов, у которых в телефонах стоят старые SIM-карты Velcom

А1 предупредил белорусов, не поменявших старые SIM-карты Velcom.

Источник: Комсомольская правда

Мобильный оператор А1 предупредил абонентов, у которых в телефонах стоят старые SIM-карты Velcom, сообщает sb.by.

В компании обратили внимание на то, что первые сим карты, относящиеся ко второму поколению связи с GSM, могут работать некорректно в сетях четвертого поколения.

— Если в устройстве еще установлена желтенькая велкомовская симка, ее лучше заменить. Это бесплатно, ваш номер и информация на сим карте сохранятся, — прокомментировали в А1.

Еще в А1 ответили, почему белорусам, чтобы поговорить по телефону, приходится выходить на улицу. И сказали, что следует обращать внимание на то, каким телефоном пользуется абонент. Так, на данный момент 70% аппаратов на белорусском рынке поддерживают технологию LTE, то есть звонок осуществляется по сети четвертого поколения.

— Измерения показывают более качественную связь даже при невысоком уровне сигнала. Но если у абонента старый телефон, который может обрабатывать сигналы только второго или третьего поколения, то вероятность хорошего звонка не очень высокая, — объяснил проблему Владимир Сачков, заместитель гендиректора по техническим вопросам компании А1.

Еще мобильные операторы сказали о жалобах белорусских дачников на новые вышки связи.

Ранее Минсвязи объяснило, отчего в Беларуси есть проблемы со связью и интернетом в деревнях.