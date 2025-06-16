А1 предупредил абонентов, у которых в телефонах стоят старые SIM-карты Velcom

Еще в А1 ответили, почему белорусам, чтобы поговорить по телефону, приходится выходить на улицу. И сказали, что следует обращать внимание на то, каким телефоном пользуется абонент. Так, на данный момент 70% аппаратов на белорусском рынке поддерживают технологию LTE, то есть звонок осуществляется по сети четвертого поколения.