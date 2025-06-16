Суд прекратил дело в отношении депутата свердловского Заксобрания от КПРФ Блохина

«Суд изучил материалы дела и пришел к выводу о том, что протокол в отношении Блохина был составлен в его отсутствие, также не содержит сведений о его надлежащем извещении. Эти нарушения являются существенными, нарушают право на защиту, а значит, влекут безусловную отмену постановления по делу об административном правонарушении», — говорится в сообщении.