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Суд прекратил дело в отношении депутата свердловского Заксобрания от КПРФ Блохина

Октябрьский районный суд Екатеринбурга прекратил производство по административному делу о мелком хулиганстве в отношении депутата Законодательного собрания Свердловской области от партии КПРФ Станислава Блохина, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Источник: Коммерсантъ

По данным СМИ, в начале года он устроил дебош в аэропорту Кольцово.

После инцидента Станислав Блохин был задержан, в отношении него составлен протокол по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Впоследствии врио начальника ЛО МВД России в аэропорту Кольцово прекратил производство по делу в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности. Станислав Блохин обжаловал постановление о составлении протокола, в связи с тем, что считал себя невиновным.

«Суд изучил материалы дела и пришел к выводу о том, что протокол в отношении Блохина был составлен в его отсутствие, также не содержит сведений о его надлежащем извещении. Эти нарушения являются существенными, нарушают право на защиту, а значит, влекут безусловную отмену постановления по делу об административном правонарушении», — говорится в сообщении.