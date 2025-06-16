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Более 20 улиц Краснодара останутся без света

Завтра, 17 июня, в Краснодаре более 20 улиц временно останутся без электричества. Об этом сообщает пресс-служба ЕДДС города.

Источник: Коммерсантъ

С 09:00 до 17:00 подачу электричества ограничат по улицам: Захарова, Индустриальная, Химзаводская, Береговая, Селезнева, Знаменский 3-й проезд, Богатырская, Лиственная, 1-я Гвардейская, Урожайная, Братьев Черников, Екатериновская, Красных партизан, Айвазовского, Стасова, Базовская, Промышленная, Садовая, Новокузнечная, Калинина.

С 13:00 до 17:00 электроэнергия будет отключена на улицах Красная и Коммунаров.

Как отмечает ЕДДС Краснодара, запланированное отключение света затронет не все дома по указанным улицам, а лишь некоторые из них. Дополнительную информацию можно узнать в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255−45−66.