Более 20 улиц Краснодара останутся без света

С 09:00 до 17:00 подачу электричества ограничат по улицам: Захарова, Индустриальная, Химзаводская, Береговая, Селезнева, Знаменский 3-й проезд, Богатырская, Лиственная, 1-я Гвардейская, Урожайная, Братьев Черников, Екатериновская, Красных партизан, Айвазовского, Стасова, Базовская, Промышленная, Садовая, Новокузнечная, Калинина.
С 13:00 до 17:00 электроэнергия будет отключена на улицах Красная и Коммунаров.
Как отмечает ЕДДС Краснодара, запланированное отключение света затронет не все дома по указанным улицам, а лишь некоторые из них. Дополнительную информацию можно узнать в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255−45−66.