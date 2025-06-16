35 тысяч жителей Ростовской области могут остаться без электричества

— Подача электричества может быть приостановлена, если потребитель не оплачивает счет, а также игнорирует уведомления. В этом случае вернуть энергоресурс возможно только после полного погашения суммы и дополнительной оплаты 3 тысяч рублей за услугу по возобновлению подключения, — отмечают в «ТНС энерго Ростов-на-Дону».