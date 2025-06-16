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35 тысяч жителей Ростовской области могут остаться без электричества

В Ростовской области должники не выплатили энергетикам 121 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В июне 2025 года почти 35 тысяч жителей Ростовской области получили уведомления об ограничении электричества из-за несвоевременной оплаты. Общая сумма долга превысила 121 млн рублей, сообщили в «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

— Подача электричества может быть приостановлена, если потребитель не оплачивает счет, а также игнорирует уведомления. В этом случае вернуть энергоресурс возможно только после полного погашения суммы и дополнительной оплаты 3 тысяч рублей за услугу по возобновлению подключения, — отмечают в «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Энергетики напоминают: кроме ограничения подачи ресурса, неплательщику также могут начисляться пени, возможна приостановка выплаты компенсации на оплату коммунальных услуг. Задолженность могут взыскать через суд. Жителям региона рекомендуют оплачивать счета в срок.

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