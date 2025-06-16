Почему в Самарской области пока не решили мусорную проблему, или как строительство мусоросортировочных комплексов может снизить тариф на вывоз ТКО

На сегодняшний день сразу несколько мусорных полигонов Самарской области почти исчерпали свой ресурс. К примеру, «Преображенку» под Самарой региональные власти планируют закрыть в декабре 2025 года. Ранее мы писали про весенние пожары на местной свалке. Они были связаны с тем, что полигон технологически устарел и не имеет вентиляционной системы, за счет которой мусорные газы не скапливались бы, тая в себе угрозу пожара. Также в области собираются закрыть старые полигоны в Чапаевске, Кинель-Черкасском, Кошкинском, Сергиевском и Красноярском районах.
Сейчас в регионе сортируется 44,8% твердых коммунальных отходов (ТКО), а утилизируют и вовсе 3,5% ТКО. Этот показатель значительно уступает среднему по стране, который составляет 6−12%. Получается, все остальное везут на полигоны, которые будут переполнены…
Чем это грозит Самарской области?
Неэффективный сбор и переработка твердых коммунальных отходов может привести к накоплению токсичных веществ и ухудшению экологической обстановки. Это, прежде всего, угроза здоровью людей. Регион же в итоге вынужден будет тратить дополнительные средства из бюджета, чтобы ликвидировать последствия и восстановить экологию. При этом нужно в таком случае еще и привлечь инвесторов, которые вложатся в строительство новой инфраструктуры.
Да, проблема перенасыщенности мусорных полигонов — серьезная экологическая задача, к которой подходить лучше системно, комплексно. Это и разработка программы по переходу к раздельному сбору мусора, и экологически чистая технология производства упаковки, строительство мусоросортировочных комплексов (МСК).
Почему МСК так нужны Самарской области?
1. Улучшение экологии.
Современные сортировочные комплексы позволяют более эффективно разделять отходы на пригодные для вторичной переработки материалы и не перерабатываемый остаток. Это способствует сокращению объемов захоронений отходов на полигонах, а значит — уменьшению загрязнения окружающей среды и сохранению природных ресурсов.
2. Экономическая выгода.
Переработанные материалы продаются и используются повторно, а это — экономия ресурсов. Плюс строительство мусоросортировочных комплексов предполагает инвестиции в регион и новые рабочие места, а это — дополнительные налоги в областной бюджет. То есть деньги, на которые можно строить детские сады, больницы, дороги и т.д.
3. Улучшение качества жизни.
Тут все банально и просто: чем меньше свалок и отходов — тем меньше ущерба окружающей среде и здоровью людей.
К примеру, в 2023 году в Самарской области выбросили свыше 1,14 млн тонн отходов, при этом регион по итогам года вошел в топ-10 самых мусорящих субъектов РФ. Как мы писали ранее, места на мусорных полигонах СО осталось всего под 65 млн тонн.
Соседняя же Нижегородская область по итогам прошлого года заняла второе место в рейтинге лучших регионов в сфере обращения с отходами после Москвы и Московской области (было бы странно с такими ресурсами не быть первыми). Так может стоит перенимать успешные кейсы соседей? Так, в Нижегородской области еще в 2012 году построили мусоросортировочный комплекс с загрузкой на 470 тысяч тонн в год (это чуть больше 40% от того, что выбрасывает наш регион).
В Самарской же области на сегодняшний есть только один крупный МСК с сопоставимой мощностью. «ЭкоТехноПарк» появился в Тольятти в 2024 году. Он рассчитан на 300 тысяч тонн ТКО в год, но пока загружен только на 200. Получается в регионе катастрофически не хватает мусоросортировочных комплексов?
Получается, что так. По данным правительства Самарской области, суммарная проектная мощность 8 существующих МСК составляет 820 тысяч тонн в год. Тогда как и в 2022-м и 2023-м количество производимого ТКО значительно превышало 1 млн.
С инициативой построить в регионе новые МСК выступает действующий региональный оператор по обращению с ТКО АО «Экология» совместно с публично-правовой компанией «Российский экологический оператор» (ППК РЭО). Регоператор на сегодняшний день вынужден бороться с «наследием» предшественника, который, по сути, провалил государственную региональную программу «Совершенствование системы обращения с отходами», рассчитанную на 2018−2022 годы. В документе были прописаны такие ключевые показатели, как доля обрабатываемого мусора и доля ТКО, который должен быть утилизирован. Для этого компании нужно было построить в регионе 8 МСК. По факту же построили 1 в Тольятти, а также реконструировали три действующих объекта в Сызрани, Новокуйбышевске и Кинельском районе. Таким образом ключевых показателей добиться не удалось, что логично. К примеру, как пишет «Федерал Пресс», в 2019-м году доля сортируемого ТКО составила 28%, а доля утилизированного — 2,68% при плановом показателе в 37,6% и 3,8% соответственно. А в 2020-м было уже 30% и 2,64% против плановых 39% и 3,9%. Как становится понятно, целевые показатели с каждым годом росли. В 2023 году сортироваться должно было уже 100% мусора, но по факту сортировалось 43%, сообщил «КоммерсантЪ».
Плюс ко всему, у областного правительства появились финансовые претензии к «ЭкоСтройРесурсу». По мнению властей, тариф на вывоз ТКО был завышен, в результате чего бывший регоператор получил необоснованный доход в виде 2 млрд рублей.
До 2030 года на территории Самарской области должны появиться еще 7 мусоросортировочных комплексов. Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил в своем телеграм-канале в феврале, что в строительство новых МСК будет вложено порядка 18 млрд рублей.
Несмотря на очевидные плюсы, у этой инициативы есть и свои критики. Вот их основные тезисы:
1. Финансовые затраты.
Строительство требует значительных инвестиций, включая закупку оборудования, подготовку инфраструктуры и привлечение квалифицированных специалистов.
2. Социальное сопротивление.
Местные жители могут выразить опасения относительно возможных негативных последствий строительства мусороперерабатывающих заводов вблизи жилых зон, опасаясь шума, запаха и влияния на экологию.
3. Отсутствие культуры раздельного сбора.
Для эффективной работы комплексов необходима готовность населения собирать мусор отдельно, но, к сожалению, культура такого поведения пока недостаточно развита в регионах.
Во-первых, основные расходы на строительство комплексов берёт на себя ППК РЭО, которому принадлежит 49% уставного капитала АО «Экология». Компания уполномочена собирать утилизационный сбор, объем которого за последние 3 года вырос с 5 до 20 млрд рублей в год. Совместно с концессионерами РЭО уже сейчас строит мусоросортировочные комплексы в различных регионах, например, в Ямало-Ненецком автономном округе, Крыму, Новосибирской области и Мордовии. Увеличение количества объектов сортировки, включенных в территориальную схему обращения с отходами в Самарской области, должно устранить необходимость транспортировки «двумя плечами», то есть — сначала на промежуточную свалку, а потом уже на полигон. Перегрузки требуют дополнительной техники и усилий, а значит люди будут больше платить за вывоз мусора. МСК, в свою очередь, позволят снизить тариф.
Во-вторых, слухи о шуме и запахе, которые якобы могут идти с МСК явно преувеличены. В чем убедился наш корреспондент, посетивший в мусоросортировочный комплекс в Тольятти. Хоть МСК и находится на территории бывшего завода «Фосфор», которая является отчужденной, то есть рядом нет и нельзя строить никаких жилых построек, на его примере можно получить общее представление о современных технологиях переработки ТКО. По запаху — его нет. Что касается шума, то он есть. НО! Только в отдельно взятом цеху, где работает баллистический сепаратор. И шум этот слышно, по сути, только в этом цеху.
В-третьих, действующий регоператор по обращению с ТКО регулярно проводит ликбез. Так, АО «Экология» уже присоединилась к российскому эколого-благотворительному волонтерскому проекту «Добрые крышечки», целями которого является забота об экологии и помощь подопечным проекта «Близкие люди» — детям с особенностями развития, которые воспитываются в приемных семьях.
Помимо этого, организация поддерживает различные экологические инициативы, такие как эко-субботники, и проводит эко-уроки. Такие акции способствуют улучшению состояния городской среды, а также помогают привлечь внимание общественности к проблемам загрязнения и повысить уровень экологической культуры населения.
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