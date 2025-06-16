Почему в Самарской области пока не решили мусорную проблему, или как строительство мусоросортировочных комплексов может снизить тариф на вывоз ТКО

С инициативой построить в регионе новые МСК выступает действующий региональный оператор по обращению с ТКО АО «Экология» совместно с публично-правовой компанией «Российский экологический оператор» (ППК РЭО). Регоператор на сегодняшний день вынужден бороться с «наследием» предшественника, который, по сути, провалил государственную региональную программу «Совершенствование системы обращения с отходами», рассчитанную на 2018−2022 годы. В документе были прописаны такие ключевые показатели, как доля обрабатываемого мусора и доля ТКО, который должен быть утилизирован. Для этого компании нужно было построить в регионе 8 МСК. По факту же построили 1 в Тольятти, а также реконструировали три действующих объекта в Сызрани, Новокуйбышевске и Кинельском районе. Таким образом ключевых показателей добиться не удалось, что логично. К примеру, как пишет «Федерал Пресс», в 2019-м году доля сортируемого ТКО составила 28%, а доля утилизированного — 2,68% при плановом показателе в 37,6% и 3,8% соответственно. А в 2020-м было уже 30% и 2,64% против плановых 39% и 3,9%. Как становится понятно, целевые показатели с каждым годом росли. В 2023 году сортироваться должно было уже 100% мусора, но по факту сортировалось 43%, сообщил «КоммерсантЪ».