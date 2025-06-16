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Оператор МТС сказал, что проблемы с оплатой картой в автолавках решат антенны

В МТС сказали, что проблемы с оплатой в автолавках решат антенны.

Источник: Комсомольская правда

В МТС сказали, что для беспроблемной оплаты картой в автолавке нужна антенна, пишет sb.by.

Ситуацию, когда белорусы не могут оплатить товары в автолавке из-за проблем со связью в МТС назвали печально. Но и отметили, что, например, передвижные отделения почтовой связи оборудованы внешними антеннами, которые позволяют им ловить устойчивую сеть. А вот у автолавок таких антенн нет.

— Чтобы продавцы принимали оплату в безналичном виде, все автолавки должны быть оснащены антеннами, — прокомментировал Алексей Тяжких, заместитель гендиректора по техническим вопросам компании МТС.

Так он пояснил, что установленная на габаритном грузовике антенна разрешит все проблемы со связью.

— Кунг почти 4 метра высотой плюс антенна — поверьте, так можно поймать сигнал любого оператора и осуществить транзакцию, — заключил он.

Еще мобильные операторы сказали о жалобах белорусских дачников на новые вышки связи.

Ранее Минсвязи объяснило, отчего в Беларуси есть проблемы со связью и интернетом в деревнях.

Также А1 предупредил абонентов, у которых в телефонах стоят старые SIM-карты Velcom.