Оператор МТС сказал, что проблемы с оплатой картой в автолавках решат антенны

Ситуацию, когда белорусы не могут оплатить товары в автолавке из-за проблем со связью в МТС назвали печально. Но и отметили, что, например, передвижные отделения почтовой связи оборудованы внешними антеннами, которые позволяют им ловить устойчивую сеть. А вот у автолавок таких антенн нет.