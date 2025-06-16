Фото: главные самарские пляжи забыли благоустроить

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В Самаре 12 июня объявили открытие купального сезона, но забыли благоустроить пляжи. От Ладьи до Ленинградского спуска самарчанам приходится довольствоваться несколькими навесами.
В Самаре 12 июня объявили открытие купального сезона, но забыли благоустроить пляжи. От Ладьи до Ленинградского спуска самарчанам приходится довольствоваться парой навесов.
В Самаре 12 июня объявили открытие купального сезона, но забыли благоустроить пляжи. От Ладьи до Ленинградского спуска самарчанам приходится довольствоваться несколькими навесами.