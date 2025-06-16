В Самаре открыли купальный сезон, но забыли благоустроить пляжи

Глава Самары объявил об открытии пляжного сезона в городе с 12 июня. Жители традиционно потянулись на пляжи города, провести солнечные дни на теплом самарском песке. Правда, пока без привычных удобств: всё, о чем власти города писали 9 июня в будущем времени («будем выставлять пляжное оборудование», «обозначим акваторию буйками» и т.д.) сегодня, неделю спустя, пока так в будущем и осталось.