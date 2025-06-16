В Самаре открыли купальный сезон, но забыли благоустроить пляжи

Глава Самары объявил об открытии пляжного сезона в городе с 12 июня. Жители традиционно потянулись на пляжи города, провести солнечные дни на теплом самарском песке. Правда, пока без привычных удобств: всё, о чем власти города писали 9 июня в будущем времени («будем выставлять пляжное оборудование», «обозначим акваторию буйками» и т.д.) сегодня, неделю спустя, пока так в будущем и осталось.
Пляжи для Самары — один из символов города и главный летний досуг для многих местных. Такое количество мест для купания и курортного отдыха — редкость для больших городов.
Однако, новые местные власти, видимо, не совсем понимают значение пляжей для имиджа города. и досуга горожан После официального объявления сезона на пляжах так и не появилось кабинок для переодевания, лавочек и шлангов, чтобы смыть песок перед выходом на набережную, качелей с навесами, детского пляжа, инфраструктуры для маломобильных граждан и прочей привычной инфраструктуры.
Мы подготовили фоторепортаж о ситуации на самарских пляжах:
В первые дни самарчане жаловались и на кучи завезенного песка, который так и не распределили по пляжу. На момент 16 июня песок все-таки разгребли, но по следам от техники было видно, что сделали это только что.
Отдельная тема — знаменитый «доступный пляж». Место, где люди с ограниченными возможностями могут полноценно насладиться отдыхом на берегу реки. Он находится на Некрасовском спуске.
В этом году его состояние плачевное — на спусках грязь, пандусы небезопасные, нет дорожек для тех, кому нужно передвигаться по пляжу на коляске. В целом, нет ничего, кроме самого спуска и старого пандуса.
МК в Самаре прошёл сегодня по всем набережным: в таком состоянии находятся все главные пляжи города, от Ладьи до Ленинградского спуска.
Мы запросили комментарий у мэрии — когда ждать обещанного благоустройства визитной карточки города? Пока ответа от властей не поступило. А в это время самарчанам и гостям приходится отдыхать на почти диком пляже в середине июня, что нонсенс для нашего города.
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