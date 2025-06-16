Гражданам Молдовы рекомендует покинуть Израиль: Как это сделать — публикуем маршруты и необходимые контакты

Для въезда в Иорданию также необходима виза. Её можно получить на границе (включая Allenby Bridge и Jordan River Crossing), однако иорданские власти могут отказать во въезде без объяснения причин. Рекомендуется иметь при себе наличные для оплаты визового сбора. Подробнее о визе в Иорданию.