Гражданам Молдовы рекомендует покинуть Израиль: Как это сделать — публикуем маршруты и необходимые контакты

В связи с резким ухудшением ситуации с безопасностью в регионе министерство иностранных дел Республики Молдова призывает всех граждан, находящихся в Государстве Израиль, по возможности покинуть его территорию на период продолжающегося конфликта.
Власти Молдовы заявили, что продолжают внимательно следить за развитием событий и поддерживают постоянный контакт с международными партнерами и компетентными структурами Израиля для организации максимально безопасного транзита и эвакуации.
Открытые пункты пропуска:
Для граждан, которые планируют выехать из Израиля, доступны следующие наземные переходы:
Allenby Bridge (Иордания) — открыт с 08:00 до 14:00.
Yitzhak Rabin Crossing (Иордания) — с 08:00 до 20:00.
Taba (Египет) — открыт круглосуточно.
Jordan River Crossing (Иордания) — с 09:00 до 16:00.
Важно соблюдать визовые правила:
Для въезда в Египет требуется виза. Её можно оформить заранее или, в некоторых случаях, получить непосредственно на КПП Taba — окончательное решение принимают египетские власти. Подробнее о визе в Египет.
Для въезда в Иорданию также необходима виза. Её можно получить на границе (включая Allenby Bridge и Jordan River Crossing), однако иорданские власти могут отказать во въезде без объяснения причин. Рекомендуется иметь при себе наличные для оплаты визового сбора. Подробнее о визе в Иорданию.
С актуальными тарифами на пересечение границы Израиля можно ознакомиться здесь. Статус работы КПП — по ссылке.
Контакты для экстренной связи и консульской помощи:
Посольство Молдовы в Израиле.
Адрес: Leonardo Da Vinci 21, Тель-Авив.
Экстренный телефон (работает круглосуточно): +972 52 778 9772.
Email: tel-aviv@mfa.gov.md
Сайт: israel.mfa.gov.md.
Колл-центр МИД Молдовы:
0 80 090 990 — бесплатно из Молдовы.
+373 22 23 20 02 — звонки из-за границы.
+373 22 188 000 — также для звонков из других стран.
Также можно написать на email: call.center@mfa.gov.md или обратиться через Facebook-страницы Колл-центра или МИД.
Все граждане Молдовы, находящиеся в Израиле, могут зарегистрироваться по этой форме для упрощения координации помощи.
МИД настоятельно рекомендует молдавским гражданам, не имеющим жизненно важных деловых или семейных обязательств, организовать выезд из Израиля как можно скорее, следить за обновлениями только из официальных источников и строго соблюдать все указания местных властей.
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