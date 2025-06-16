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В Перми прошел культурный забег «РУТС»

В этом году культурный забег «РУТС» вошел в программу празднования Дня города.

В этом году культурный забег «РУТС» вошел в программу празднования Дня города. Около тысячи человек приняли участие в мероприятии-спутнике Пермского марафона.

Старт забегу был дан у амфитеатра на набережной Камы. Маршрут проходил через знаковые места Перми: здание вокзала «Пермь I», Дом-музей Дягилева, «Конфекторию», ТЦ «iMall Эспланада», Театр-Театр, PERMM.

Напомним, забег «РУТС» не требует от участников длительной физической подготовки, поскольку маршрут можно проходить в комфортном темпе, а выбрать подходящую дистанцию — 5 или 10 км — можно прямо в процессе. Все прибывшие к финишу, вне зависимости от результата, получили медали из бетона.