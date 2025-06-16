В Перми прошел культурный забег «РУТС»

Напомним, забег «РУТС» не требует от участников длительной физической подготовки, поскольку маршрут можно проходить в комфортном темпе, а выбрать подходящую дистанцию — 5 или 10 км — можно прямо в процессе. Все прибывшие к финишу, вне зависимости от результата, получили медали из бетона.