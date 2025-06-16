В США воспроизвели первый эксперимент по термоядерному синтезу

«Несмотря на то, что Рулиг получил слишком завышенные оценки этого параметра, это никак не ставит под сомнение итоговые результаты его опытов и вывод о том, что термоядерные реакции между дейтерием и тритием в принципе могут протекать. Несмотря на то, что статью Рулига никто не процитировал, она, по всей видимости, послужила вдохновением для экспериментов Бете, Конопинского Оппенгеймера и Теллера, а также заложила основы будущей мирной термоядерной энергетики, которая сейчас активно развивается на ИТЭР и в рамках проекта NIF», — подытожили ученые.