Омскую школу № 91 хотят исключить из федеральной программы капремонта

Сегодня, 16 июня, стало известно о планах мэрии откорректировать список омских школ, включенных в программу капитального ремонта с участием федерального финансирования. В частности, речь идет о школах № 91, 89 и 138.
О своих планах администрация города сообщила в комментарии к посту губернатора Виталия Хоценко о ходе ремонта школ, размещенному на его странице «ВКонтакте». Омичи пожаловались, что за два года капитальный ремонт школы № 91, закрытой перед самым началом учебного года 2022−2023, так и не сдвинулся с мертвой точки.
Ранее эта школа была включена в федеральную программу капитального ремонта, однако, как выяснилось, теперь мэрия каким-то образом надеется изыскать средства на ремонт самостоятельно.
«По причине высокой аварийности здания в настоящее время рассматривается вопрос об исключении школы № 91 из федеральной программы. В дальнейшем капитальный ремонт здания планируется выполнить за счет средств из городского бюджета. Капитальный ремонт здания школы 91 при условии выделения финансирования в полном объеме планируется завершить в 2027 году», — ответили омичам в администрации города.
Кроме того, стало известно о планах администрации города по еще двум школам: № 89 и 138. Эти две школы на данный момент также закрыты.
Как пояснили в мэрии, в прошлом году школа № 89 была включена в перспективный план капитального ремонта до 2030 года. Школа № 138 уже включена в программу, при условии выделения финансирования капитальный ремонт начнется в ней в 2026 году.