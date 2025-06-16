Омскую школу № 91 хотят исключить из федеральной программы капремонта

О своих планах администрация города сообщила в комментарии к посту губернатора Виталия Хоценко о ходе ремонта школ, размещенному на его странице «ВКонтакте». Омичи пожаловались, что за два года капитальный ремонт школы № 91, закрытой перед самым началом учебного года 2022−2023, так и не сдвинулся с мертвой точки.