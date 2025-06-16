Собянин: в районе Аэропорт открыт новый офис «Мои документы»

«Здесь в три раза больше места, современный интерьер, почти полсотни окон приема, больше компьютеров для посетителей, отдельный кабинет для регистрации брака, гардероб, игровой уголок, комната матери и ребенка. Безбарьерная среда обеспечивает доступность и удобство для людей с ограниченными возможностями здоровья», — написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Градоначальник выразил уверенность, что здание станет хорошей точкой притяжения для всего района.