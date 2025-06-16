Собянин: в районе Аэропорт открыт новый офис «Мои документы»

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый центр госуслуг «Мои документы» района Аэропорт, который разместился на третьем этаже общественного центра «Баку».
«Места дислокации меняются, появляются новые центры. Главное — в этих центрах остается ваша добрая улыбка, искренний сервис, который, надеюсь, будет сохраняться и дальше», — сказал градоначальник.
Сергей Собянин рассказал, что в столице идет непрерывная работа по реконструкции и модернизации центров госуслуг, в случае их переводят на более удобные площадки.
Так, офис «Мои документы» района Аэропорт ранее находился на первом этаже жилого дома. В новом офисе в здании общественного центра «Баку» для посетителей созданы более комфортные условия. Новый центр оборудован в соответствии с едиными стандартами качества предоставления госуслуг, разработанными для столичных офисов «Мои документы».
«Здесь в три раза больше места, современный интерьер, почти полсотни окон приема, больше компьютеров для посетителей, отдельный кабинет для регистрации брака, гардероб, игровой уголок, комната матери и ребенка. Безбарьерная среда обеспечивает доступность и удобство для людей с ограниченными возможностями здоровья», — написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Градоначальник выразил уверенность, что здание станет хорошей точкой притяжения для всего района.
Офис работает ежедневно с 08:00 до 20:00 без перерыва и выходных. Ожидается, что он будет принимать до 380 человек в день.
По словам мэра, в общей сложности за последнее десятилетие получили новые здания или были комплексно модернизированы 50 районных центров госуслуг.