Телеканал «Беларусь 1» сказал, когда площадка захоронения отходов ядерного топлива в Могилевской области будет в приоритете

В апреле в Госатомнадзоре назвали три возможные площадки по созданию захоронения отходов. Одна из них находится недалеко от действующей АЭС, вторая — в Могилевской области. Если на Могилевщине будет строится еще одна атомная станция, то эта площадка будет в приоритете. А третий вариант — пункт захоронения в Полесском радиационно-экологическом заповеднике. Это та территория, которая больше всего пострадала от аварии на ЧАЭС и не используется из-за своей загрязненности.