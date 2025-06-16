Телеканал «Беларусь 1» сказал, когда площадка захоронения отходов ядерного топлива в Могилевской области будет в приоритете

В Госатомнадзоре сказали, когда площадка захоронения отходов ядерного топлива в Могилевской области будет в приоритете сообщили на «Беларусь 1».
В сюжете отметили, что в 2003 годы были введены в эксплуатацию хранилища ядерного топлива колодезного типа, которые на данный момент являются одними из наиболее безопасных. Каждый радионуклид, в зависимости от его активности (альфа, бета, гамма, нейтронные источники), помещают в свой колодец. Колодцы, где хранятся альфа-, бета-источники — пятиметровые шахты, в которых установлена емкость в виде кастрюли, куда сбрасываются источники. А в специальных колодцах размещаются высокоактивные источники.
— Колодцы позволяют извлечь радионуклиды для дальнейшей транспортировки в новый пункт захоронения радиоактивных отходов, который планируется построить в Беларуси, — подчеркнул начальник специализированного предприятия КУП «Экорес» Сергей Шпунников.
В апреле в Госатомнадзоре назвали три возможные площадки по созданию захоронения отходов. Одна из них находится недалеко от действующей АЭС, вторая — в Могилевской области. Если на Могилевщине будет строится еще одна атомная станция, то эта площадка будет в приоритете. А третий вариант — пункт захоронения в Полесском радиационно-экологическом заповеднике. Это та территория, которая больше всего пострадала от аварии на ЧАЭС и не используется из-за своей загрязненности.
Ожидается, что пункт захоронения радиоактивных отходов в Беларуси появится в 2030 году.
Тем временем Минсвязи объяснило, отчего в Беларуси есть проблемы со связью и интернетом в деревнях.