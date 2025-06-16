На месяц продлили ограничения на федеральной трассе в Башкирии

В Башкирии продлили ограничения движения на участке трассы М-7 «Волга» в обход населенных пунктов Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново. Они, как сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики, будут действовать еще месяц — до 17:00 16 июля.
Причиной перекрытия стали работы по монтажу и наладке автоматической системы управления дорожным движением. Водителям рекомендуется использовать альтернативный маршрут по старому направлению трассы через указанные населенные пункты (обозначен на схеме зеленым цветом).
Минтранс призывает граждан соблюдать осторожность, учитывать временные ограничения и следовать правилам дорожного движения.
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