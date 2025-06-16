35 тысяч жителей Ростовской области могут быть отключены от электросетей

Гарантирующий поставщик напоминает, что электроснабжение потребителя может быть прекращено в случае неоплаты счетов за электричество и игнорирования предупреждений об ограничениях, полученных различными способами — в платежной квитанции, через личный кабинет, телефон или почту. Полностью погасив задолженность и компенсировав стоимость процедур ограничения и восстановления энергоснабжения (около 3 тыс. рублей), абонент сможет вновь пользоваться электроэнергией.