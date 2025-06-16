35 тысяч жителей Ростовской области могут быть отключены от электросетей

Далеко не все жители Ростовской области ответственно относятся к оплате потребляемой электроэнергии. Некоторые потребители систематически задерживают платежи или вовсе накапливают значительные задолженности. Так, в июне почти 35 тысяч абонентов «ТНС энерго Ростов-на-Дону» были уведомлены о возможном ограничении подачи электроэнергии вследствие задержки платежей. Совокупный размер задолженностей указанных пользователей составил свыше 121 миллиона рублей.
Гарантирующий поставщик напоминает, что электроснабжение потребителя может быть прекращено в случае неоплаты счетов за электричество и игнорирования предупреждений об ограничениях, полученных различными способами — в платежной квитанции, через личный кабинет, телефон или почту. Полностью погасив задолженность и компенсировав стоимость процедур ограничения и восстановления энергоснабжения (около 3 тыс. рублей), абонент сможет вновь пользоваться электроэнергией.
Также в число санкции, которые могут быть применены к неплательщикам, входят начисление пени, взыскание задолженности через суд, приостановка выплаты компенсации на оплату коммунальных услуг и даже арест доходов и имущества.
Гарантирующий поставщик рекомендует не допускать просрочки и оплачивать счета до 10 числа каждого месяца. Сделать это можно через сайт и мобильное приложение. Проверить наличие задолженности также можно на сайте компании.