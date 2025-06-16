Полиция прокомментировала звуки стрельбы на Вятской в Ростове-на-Дону

Правоохранители выяснили, что во дворе многоквартирного дома отдыхали несколько нетрезвых мужчин. Они заметили прохожего с оружием, похожим на пневматическое, и попросили дать им немного пострелять. В итоге, сделав несколько выстрелов, ростовчане вернули пистолет владельцу, после этого он сразу же ушел.