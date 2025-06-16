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Полиция прокомментировала звуки стрельбы на Вятской в Ростове-на-Дону

Стрельбу на Вятской в Ростове устроили нарушители с чужим пневматическим пистолетом.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону после стрельбы на улице Вятской в отдел полиции доставили 31-летнего местного жителя. Оказалось, что нарушитель спокойствия использовал пневматику прохожего, пытаясь сбить мишень, выставленную для забавы. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Правоохранители выяснили, что во дворе многоквартирного дома отдыхали несколько нетрезвых мужчин. Они заметили прохожего с оружием, похожим на пневматическое, и попросили дать им немного пострелять. В итоге, сделав несколько выстрелов, ростовчане вернули пистолет владельцу, после этого он сразу же ушел.

Потом прибыли полицейские. Они выяснили ситуацию и забрали в отдел одного из мужчин, с ним провели беседу. Рассматривалась возможность привлечения к административной ответственности. Сейчас правоохранители ищут владельца пневматики.

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