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Юрист сказала о возможности отоварить сертификат торговой сети в другом городе

Белорусский юрист сказала, можно ли сертификат торговой сети отоваривать в любом городе.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, может ли подарочный сертификат торговой сети быть отоварен в другом городе. Об этом юрисконсульт общественного объединения «Региональное общество защиты потребителей Анастасия Рудак рассказала на радио “Радиус. ФМ”.

По словам юриста в целом подарочный сертификат торговой сети может быть отоварен в любом городе, но с нюансами.

Необходимо внимательно изучать информацию, указанную на самом сертификате и прилагающихся документах (чек, договор или листы-вкладыши).

— Когда на сертификате и в документах указано, что отоварить сертификат можно и в других торговых объектах, в других городах (с указанием их местонахождение), тогда это можно сделать без проблем, — подытожила специалист.

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