Юрист сказала о возможности отоварить сертификат торговой сети в другом городе

Стало известно, может ли подарочный сертификат торговой сети быть отоварен в другом городе. Об этом юрисконсульт общественного объединения «Региональное общество защиты потребителей Анастасия Рудак рассказала на радио “Радиус. ФМ”.
По словам юриста в целом подарочный сертификат торговой сети может быть отоварен в любом городе, но с нюансами.
Необходимо внимательно изучать информацию, указанную на самом сертификате и прилагающихся документах (чек, договор или листы-вкладыши).
— Когда на сертификате и в документах указано, что отоварить сертификат можно и в других торговых объектах, в других городах (с указанием их местонахождение), тогда это можно сделать без проблем, — подытожила специалист.
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