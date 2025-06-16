Губернатор Псковской области объяснил перебои с интернетом в регионе

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Временные перебои с мобильным интернетом в Псковской области связаны с мерами по обеспечению безопасности критически важных объектов, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
«Поступает много обращений, связанных с отсутствием в некоторых местах мобильного доступа в сеть интернет. Решение о временном ограничении было принято для обеспечения безопасности критически важных объектов, расположенных на территории Псковской области», — написал он в своем Telegram-канале.
Как добавил Ведерников, аналогичные меры предприняты и в других регионах России.
Псковский губернатор пояснил, что население региона не предупредили о возможных ограничениях доступа в интернет, как это было сделано в День Победы, поскольку речь идет не о безопасности конкретного массового мероприятия, а об «иной ситуации, публичная подготовка к которой просто невозможна».
Ведерников попросил жителей Псковской области с пониманием отнестись к предпринятым мерам безопасности, отметив, что «ситуация временная».