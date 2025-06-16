Губернатор Псковской области объяснил перебои с интернетом в регионе

Псковский губернатор пояснил, что население региона не предупредили о возможных ограничениях доступа в интернет, как это было сделано в День Победы, поскольку речь идет не о безопасности конкретного массового мероприятия, а об «иной ситуации, публичная подготовка к которой просто невозможна».