Юрист сказала белорусам, можно ли вернуть деньги за просроченный сертификат магазина

О возможности вернуть деньги за просроченный сертификат юрисконсульт объединения «Региональное общество защиты потребителей» Анастасия Рудак рассказала на радио «Радиус. ФМ».
Специалист отметила, что лучше всего не пропускать сроки действия сертификата. Однако, упустив момент, срок действия сертификата можно продлить, если на то будет усмотрение продавца.
— Обменять сертификат на деньги также практически невозможно, если продавец не согласен, — пояснила юрист.
При необходимости продлить действие или вернуть деньги за сертификат, то лучше всего письменно обратиться к продавцу и потребовать, чтобы сроки были продлены.
— Если продавец согласен, тогда ситуация разрешается. Если он отказывает, то это правомерно, — заключила эксперт.
Еще юрист сказала о возможности отоварить сертификат торговой сети в другом городе.
Тем временем оператор МТС сказал, что проблемы с оплатой картой в автолавках решат антенны.