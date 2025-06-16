«Грибы засохли, ягода горит!»: омичи расстроены видами на лесной урожай

«Черлакский тракт, грибов нет, мошек и комаров очень много… В направлении Лузино тихо пока… Саргатское направление. Жара просто нереальная. Ягода растет, но созреет или сгорит — пока сказать сложно. Очень нужен хороший дождь…», — пишут подписчики сообщества, сопровождая посты фотографиями высохших грибов и увядающей без воды ягоды.