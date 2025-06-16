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«Грибы засохли, ягода горит!»: омичи расстроены видами на лесной урожай

В соцсетях жители Омска сетуют на многодневную жару, которая может погубить дары леса.

Источник: Комсомольская правда

В популярном у жителей региона сообществе «Грибники Омска и Омской области» соцсети «Вконтакте», омичи делятся последние дни результатами неутешительных выездов по грибы и по ягоды.

«Черлакский тракт, грибов нет, мошек и комаров очень много… В направлении Лузино тихо пока… Саргатское направление. Жара просто нереальная. Ягода растет, но созреет или сгорит — пока сказать сложно. Очень нужен хороший дождь…», — пишут подписчики сообщества, сопровождая посты фотографиями высохших грибов и увядающей без воды ягоды.

Практически во всех районах Омской области установившаяся в регионе жара свела на нет грибной и ягодный промыслы. Леса Лузинского, Черлакского, Саргатского, Кормиловского районов, радовавшие все годы любителей тихой охоты обильными урожаями, стоят пустыми.