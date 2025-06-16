Новые правила расчета среднего заработка в России: как будут начислять отпускные

В России изменят правила расчета среднего заработка при начислении выходного пособия и отпускных. Новая система начнет действовать с 1 сентября 2025 года. Эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева рассказала «Вечерней Москве», как будет рассчитываться средний заработок по новым правилам.
Как пояснила эксперт, средний заработок — это сумма, которую выплачивает работодатель в ситуациях, когда он обязан это делать, например при командировках, отпусках, увольнении в связи с сокращением.
Согласно новому документу, средний месячный заработок для расчета выходного пособия будет определяться путем умножения среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней в одном месяце. А если применяется суммированный учет рабочего времени за продолжительный период, расчет среднего заработка будет осуществляться путем умножения среднего часового заработка на среднее количество рабочих часов в месяц.
— Если раньше средний дневной заработок умножался на фактическое количество отработанных дней, то сейчас он будет умножаться на среднемесячное количество рабочих дней по итогам года. Будет фиксированный показатель среднего значения дней в месяце, — объяснила собеседница «ВМ».
Это приведет к тому, что в долгосрочном периоде для сотрудников не будет каких-либо существенных отклонений в суммах зарплаты, заверила специалист.
— А на коротких промежутках сотрудники в определенные месяцы будут получать заработную плату немного меньше, а в других — больше, — говорит Яковлева.
Для компаний это приведет к упрощению процедуры расчета: бухгалтерам будет легче считать средний заработок работников предприятий, добавила эксперт.
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