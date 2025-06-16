Новые правила расчета среднего заработка в России: как будут начислять отпускные

Каждая семья в России имеет право на единовременную выплату в связи с рождением ребенка. С начала 2025 года такую меру поддержки получили более 84 тысяч жителей столичного региона, на эти цели было выделено почти два миллиарда рублей. Как получить выплату — в материале «Вечерней Москвы».