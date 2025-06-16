Последние новости к вечеру 16 июня 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 16 июня 2025 года.
Россия передала украинской стороне 6060 тел погибших военных ВСУ
Россия передала Украине более 6 тыс. тел погибших военнослужащих, выполнив стамбульские договоренности. Минобороны РФ заявило о готовности передать еще 2239 тел.
ВС России нанесли удары по предприятиям ВПК Украины
Российские военные за сутки нанесли удары по объектам ВСУ в 156 районах. Под огонь попали в том числе предприятие ВПК, склады боеприпасов и пункты управления БПЛА.
Путин и Эрдоган осудили силовую акцию Израиля против Ирана
Президенты России и Турции провели телефонный разговор и обсудили конфликт между Израилем и Ираном, двусторонние отношения и региональные вопросы. Они осудили военную операцию Израиля и договорились искать дипломатическое решение.
МИД: США отменили встречу с Россией по «раздражителям»
Переговоры РФ и США по «раздражителям» отменены по инициативе американской стороны, заявила Захарова. Она выразила надежду, что пауза «не станет слишком долгой».
СВР предупредила о провокациях Украины и Европы против РФ
СВР заявила, что Украина вместе с Европой готовит провокации в Балтийском море, чтобы сорвать российско-американские переговоры. Среди сценариев — инсценировка торпедной атаки на американский корабль и подброс мин российского производства, якобы поставленных для диверсий на международном морском пути.