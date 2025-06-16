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Последние новости к вечеру 16 июня 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 16 июня 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 16 июня — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 16 июня 2025 года.

Россия передала украинской стороне 6060 тел погибших военных ВСУ

Источник: РИА "Новости"

Россия передала Украине более 6 тыс. тел погибших военнослужащих, выполнив стамбульские договоренности. Минобороны РФ заявило о готовности передать еще 2239 тел.

ВС России нанесли удары по предприятиям ВПК Украины

Источник: РИА "Новости"

Российские военные за сутки нанесли удары по объектам ВСУ в 156 районах. Под огонь попали в том числе предприятие ВПК, склады боеприпасов и пункты управления БПЛА.

Путин и Эрдоган осудили силовую акцию Израиля против Ирана

Источник: РИА "Новости"

Президенты России и Турции провели телефонный разговор и обсудили конфликт между Израилем и Ираном, двусторонние отношения и региональные вопросы. Они осудили военную операцию Израиля и договорились искать дипломатическое решение.

МИД: США отменили встречу с Россией по «раздражителям»

Источник: РИА "Новости"

Переговоры РФ и США по «раздражителям» отменены по инициативе американской стороны, заявила Захарова. Она выразила надежду, что пауза «не станет слишком долгой».

СВР предупредила о провокациях Украины и Европы против РФ

Источник: РИА "Новости"

СВР заявила, что Украина вместе с Европой готовит провокации в Балтийском море, чтобы сорвать рос­сийско-американские переговоры. Среди сценариев — инсценировка торпедной атаки на американский корабль и подброс мин российского производства, якобы поставленных для ди­версий на международном морском пути.