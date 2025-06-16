В ГД внесли проект об увеличении маткапитала за каждого следующего ребенка

«Представляется необходимым изменить концепцию предоставления материнского капитала так, чтобы рождение каждого последующего ребенка (третьего, четвертого и так далее) влекло за собой повторную выплату материнского капитала в размере, превышающем предыдущую сумму на 25 процентов», — сказано в пояснительной записке, законопроект доступен в думской базе данных.