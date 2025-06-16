Какая погода будет в Казахстане 17 июня

В центре страны ночью понижение 18−25 до 15−22 тепла, днем сильная жара 35−39 градусов, местами до 42 градусов. На востоке ожидается повышение ночью от 12−23 до 17−25 тепла, днем от 27−35 тепла до сильной жары 35−39 градусов. На юго-востоке небольшое повышение от 18−23 до 20−25 тепла, днем сильная жара 35−39 градусов.
В Абайской области по прогнозам синоптиков на западе и юге ожидается небольшой дождь, гроза. Ветер северный, северо-восточный 9−14, на западе, севере, юге области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 14−19, на юге области 22 тепла, днем сильная жара 30−35 градусов, на западе области 27 тепла.
В Акмолинской области по данным синоптиков днем на западе и севере возможен кратковременный дождь, гроза, град. Ветер юго-восточный 9−14, днем на западе, севере области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 18−23 тепла, днем сильная жара 33−38 градусов.
В Актюбинской области ночью на севере, западе и в центре пройдет дождь, гроза, днем на севере, юге, востоке области дождь, гроза. Ветер северо-западный 9−14, на юге, востоке, в центре области порывы 17−22 м/с. Температура воздуха ночью 14−19, на юге области 25, днем 25−30, на юге области 33 тепла.
В Алматинской области будет без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 18−23, в горных районах области 8−13 тепла, днем сильная жара 34−39 градусов, в горных районах области 24−29 тепла.
В Атырауской области днем на севере и западе возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 9−14, днем на севере, юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, днем 27−32 тепла.
В Восточно-Казахстанской области на востоке и юге ожидается небольшой дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный 9−14, на севере, востоке, юге области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, на востоке области 10, днем 28−33, на востоке области 25 тепла.
В Жамбылской области днем в горных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 18−23, в горных районах области 13 тепла, днем сильная жара 35−40 градусов, в горных районах области 32 тепла.
В Жетысуской области днем в горных районах ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9−14, днем на востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, на востоке области 23, в горных районах области 12 тепла, днем сильная жара 33−38 градусов, в горных районах области 28 тепла.
В Западно-Казахстанской области ночью на западе, севере и юге пройдет кратковременный дождь, гроза, днем кратковременный дождь, гроза, на западе, севере области град. Ветер северо-восточный 9−14, днем на западе, юге, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, днем 26−31 тепла.
В Карагандинской области днем на севере и востоке ожидается небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 16−21, на юге области 24, на востоке области 13 тепла, днем 27−32 тепла, на западе области сильная жара 37 градусов.
В Костанайской области на западе, севере и юге прогнозируется дождь, гроза, град. Ветер юго-западный 9−14, на западе, юге, востоке области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 18−23, днем 27−32 тепла, на юге области сильная жара 37 градусов.
В Кызылординской области осадков не ожидается. Днем на севере области пыльная буря. Ветер западный с переходом на южный 9−14, днем на севере области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 23−28, на севере области 20 тепла, днем сильная жара 39−44 градуса.
В Мангистауской области на западе, севере и востоке возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 9−14, на западе, севере, востоке области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 20−25, днем 30−35, на западе области 25 тепла.
В Павлодарской области будет без осадков. Ветер юго-восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 17−22, днем сильная жара 30−35 градусов.
В Северо-Казахстанской области ночью на западе и севере ожидается небольшой дождь, гроза, днем на западе, севере, юге области дождь, гроза, на западе, севере области град, шквал. Ветер южный, юго-западный ночью 9−14 м/с, днем 15−20, на западе, севере области порывы 25 м/с. Температура воздуха ночью 18−23 тепла, днем сильная жара 30−35 градусов.
В Туркестанской области ожидается погода без осадков. Ветер юго-восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 22−27, в горных районах области 19 тепла, днем сильная жара 38−43 градуса, в горных районах области 35 тепла.
В Улытауской области осадков не ожидается. Ветер юго-восточный 7−12, днем на западе области порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 21−26, на севере области 18 тепла, днем сильная жара 34−39 градусов, на западе, юге области очень сильная жара 42 градуса.
Погода в мегаполисах
Астана: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный ночью 2−7, днем 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 19−21 тепла, днем сильная жара 33−35 градусов.
Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 20−22 тепла, днем сильная жара 34−36 градусов.
Шымкент: небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 22−24 тепла, днем сильная жара 39−41 градус.