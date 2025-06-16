Какая погода будет в Казахстане 17 июня

В центре страны ночью понижение 18−25 до 15−22 тепла, днем сильная жара 35−39 градусов, местами до 42 градусов. На востоке ожидается повышение ночью от 12−23 до 17−25 тепла, днем от 27−35 тепла до сильной жары 35−39 градусов. На юго-востоке небольшое повышение от 18−23 до 20−25 тепла, днем сильная жара 35−39 градусов.