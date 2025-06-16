Путин поздравил «Артек» с юбилеем

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Международный детский центр «Артек» со 100-летним юбилеем.
«Поздравляю все поколения артековцев со знаменательным юбилеем и желаю больших успехов во всех начинаниях. С днём рождения, легендарный, всегда юный, радостный и неповторимый “Артек”!» — сказал Путин в видеообращении по случаю юбилейной даты.
Он отметил, что, сохраняя свою неповторимую атмосферу, за последние годы этот детский лагерь буквально преобразился, стал современной, устремлённой в будущее площадкой, где каждый может найти себе дело по душе — заняться спортом или искусством, освоить новые технологии, поучаствовать в туристических походах, экскурсиях, мастер-классах.
Особую популярность обрели тематические смены, которые проводят в«Артеке» российские образовательные учреждения и общественные организации, указал президент.
«Такой активный, познавательный отдых — результат неустанного созидательного труда воспитателей и вожатых, педагогов и медицинских работников, многих людей, посвятивших себя развитию “Артека”. Искренне благодарю вас за преданность своему делу. И подчеркну, что наработанный здесь опыт и уникальные методики формирования личности ребёнка сегодня очень востребованы», — сказал Путин.