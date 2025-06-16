Путин поздравил «Артек» с юбилеем

Он отметил, что, сохраняя свою неповторимую атмосферу, за последние годы этот детский лагерь буквально преобразился, стал современной, устремлённой в будущее площадкой, где каждый может найти себе дело по душе — заняться спортом или искусством, освоить новые технологии, поучаствовать в туристических походах, экскурсиях, мастер-классах.