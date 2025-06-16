МВД России объявило в розыск чеченку Седу Сулейманову

В итоге родственники пообещали «подключить правоохранительные органы». В августе 2023-го девушку и ее жениха задержали полицейские, утверждающие, что Сулейманову подозревают в краже украшений. При этом, по словам правозащитников, Седа не находилась в розыске и не имела при себе никаких украшений. Однако девушку все равно доставили в Чечню. Туда позже приехали и адвокаты «Кризисной группы СК SOS», которая помогала Сулеймановой, однако увидеть девушку им не удалось. Правоохранители заявили защитникам, что уже допросили Седу в качестве свидетельницы, а затем передали семье.