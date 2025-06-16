Популярную гипотезу о причинах развития проблем с сердцем у атлетов опровергли

Все добровольцы согласились сдать кровь и пройти набор стандартизированных тестов до начала одного из подобных соревнований, сразу после их завершения, а также в последующие несколько суток и недель, когда их организм восстанавливался после перенесенных нагрузок. В рамках этих наблюдений ученые изучали состояние сердца и сосудов атлетов при помощи компьютерного томографа, электрокардиографа и других приборов, а также замеряли концентрацию тропонина — биомолекулы, чья концентрация растет в крови при повреждении сердечной мышцы.