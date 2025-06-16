Популярную гипотезу о причинах развития проблем с сердцем у атлетов опровергли

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Медики из Европы выяснили, что проблемы с работой сердца одинаково часто развиваются у спортсменов после интенсивных и долгих физических нагрузок при наличии или отсутствии у них атеросклероза коронарных артерий. Это ставит под сомнение популярную гипотезу о том, что сужение этих сосудов является одной из главных причин появления кардиологических нарушений у спортсменов, сообщила пресс-служба Радбудского университета.
«Мы измерили концентрацию тропонина — сигнальной молекулы, свидетельствующей о наличии проблем с сердцем — у большого числа атлетов до и после начала соревнования. Также мы изучили состояние их сердца и коронарных артерий и сравнили эти данные для спортсменов с самым высоким и низким уровнем тропонина. Это сравнение не выявило различий между группами атлетов», — пояснил научный сотрудник Радбудского университета Сильван Янссен, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Ученые пришли к такому выводу в рамках европейского медицинского проекта TREAT, нацеленного на всестороннее изучение проблем с работой сердца, которые периодически выявляются у спортсменов, которые подвергаются действию очень длительных и интенсивных физических нагрузок. В его рамках ученые заручились поддержкой тысячи велосипедистов, любителей спортивной ходьбы и бега на большие расстояния, принимавших участие в массовых забегах и заездах в последние несколько лет.
Все добровольцы согласились сдать кровь и пройти набор стандартизированных тестов до начала одного из подобных соревнований, сразу после их завершения, а также в последующие несколько суток и недель, когда их организм восстанавливался после перенесенных нагрузок. В рамках этих наблюдений ученые изучали состояние сердца и сосудов атлетов при помощи компьютерного томографа, электрокардиографа и других приборов, а также замеряли концентрацию тропонина — биомолекулы, чья концентрация растет в крови при повреждении сердечной мышцы.
В прошлом, как отмечают ученые, многие медики считали, что проблемы с сердцем возникают у некоторых спортсменов из-за сужения их коронарных артерий в результате развития атеросклероза. Эта теория не нашла подтверждения в данных, собранных в рамках проекта TREAT — высокая концентрация тропонина, отражающая наличие проблем с сердцем, одинаково часто встречалась у атлетов с ярко выраженным или минимальным атеросклерозом. Отсутствие этих различий сохранялось и при учете различий в возрасте больных и здоровых спортсменов, а также других побочных факторов.
«Теперь мы можем с уверенностью сказать, что сужение коронарных артерий не способствует повышению концентрации тропонина у атлетов. По всей видимости источник этих повреждений следует искать в другом месте. Им, скорее всего, является сама сердечная мышца, чьи клетки могут гибнуть при очень большом приложении усилий», — подытожил доцент Радбудского университета Тейс Эйсвогелс, чьи слова приводит пресс-служба вуза.