«Белавиа» продолжит выполнять рейсы в Дубай

На фоне новостей об отмене рейсов иностранными авиакомпаниями в ОАЭ и обратно «Белавиа» заверяет пассажиров, что намерена сохранить обязательства по выполнению полетов. «Мы делаем все возможное, чтобы запланированный отдых пассажиров состоялся и все они благополучно, а главное — безопасно вернулись домой. Чтобы обеспечить выполнение рейсов, авиакомпания скорректировала маршрут из Минска в Дубай и обратно. Самолеты “Белавиа” летают в обход территорий, потенциально опасных для гражданской авиации. При этом воздушные суда делают техническую остановку в Ташкенте (Узбекистан) для дозаправки», — пояснили в пресс-службе.