«Белавиа» продолжит выполнять рейсы в Дубай

На фоне новостей об отмене рейсов иностранными авиакомпаниями в ОАЭ и обратно «Белавиа» заверяет пассажиров, что намерена сохранить обязательства по выполнению полетов. «Мы делаем все возможное, чтобы запланированный отдых пассажиров состоялся и все они благополучно, а главное — безопасно вернулись домой. Чтобы обеспечить выполнение рейсов, авиакомпания скорректировала маршрут из Минска в Дубай и обратно. Самолеты “Белавиа” летают в обход территорий, потенциально опасных для гражданской авиации. При этом воздушные суда делают техническую остановку в Ташкенте (Узбекистан) для дозаправки», — пояснили в пресс-службе.
Решение сопряжено с финансовыми потерями для авиакомпании, однако оно не отразится на стоимости билетов, подчеркнул авиаперевозчик. «Белавиа» продолжает выполнять рейсы в Эмираты, пусть и с дополнительными расходами, но без дополнительных денежных сборов. Это ответственное отношение к своим пассажирам и прежде всего к своему народу", — отметил генеральный директор Игорь Чергинец.
Корректировка маршрута повлекла за собой увеличение полетного времени, а также изменения в расписании, о которых пассажиры рейсов и туристические операторы были уведомлены.
Рейс Минск — Дубай — Минск выполняется на самолетах «Боинг 737−800». Время в пути с учетом технической посадки и дозаправки в среднем составит 9 часов 30 минут.
Ближайший рейс состоится во вторник, 17 июня. Вылет из Минска, как и прежде, запланирован на 04.25. Вылет из Дубая перенесен на 16.10 (время местное). Сейчас на рейсе из Минска в Дубай (на 17 июня) значатся 179 пассажиров. Из Дубая в Минск загрузка 100% — 189 пассажиров.
«Мы постоянно отслеживаем ситуацию в регионе и выбираем оптимальный маршрут полета, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности при перевозке пассажиров», — заверили в «Белавиа».