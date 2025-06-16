Дарственная: как передать права собственности на недвижимость и какие риски существуют

Договор дарения — простой и удобный способ передать квартиру или иную недвижимость во владение другому человеку. В 2025 году дарственная на квартиру оформляется по новым правилам. Как правильно заключить договор дарения недвижимости, какие нюансы существуют при оформлении таких сделок и как уберечь себя от судебных споров — в материале «Газеты.Ru».
Что такое договор дарения.
Договор дарения, или как его называют в обиходе «дарственная», — это удобный способ передачи имущества. Суть договора в том, что даритель безвозмездно передает или обязуется передать одаряемому квартиру, дачу или другую недвижимость в собственность. Ключевое слово здесь — безвозмездность. Это означает, что даритель не получает взамен никаких денег, услуг, обязательств или иной выгоды.
Требования к дарителю.
* Даритель должен быть совершеннолетним и дееспособным. Это означает способность понимать значение своих действий и руководить ими.
Требования к одаряемому.
* Одаряемый может быть как физическим, так и юридическим лицом.
Как оформить договор дарения в 2025 году.
Если в прошлом году договор дарения можно было оформить в простой письменной форме, то с января 2025 года условия изменились. 13 января 2025 года вступили в действие поправки в Гражданский кодекс РФ, согласно которым договор дарения квартиры между гражданами подлежит обязательному нотариальному удостоверению, рассказал «Газете.Ru» основатель юридической фирмы LexFirm Александр Воротилин.
Юрист рекомендует предварительно записаться на прием к нотариусу и договориться о дате и времени сделки.
Документы для оформления договора дарения.
* Правоустанавливающие документы на квартиру. Например, договор купли-продажи, договор дарения, мены, ренты и др.
Если недвижимость оценивается в сумму больше 20 млн рублей, пошлина составит 0,02% от кадастровой стоимости, но не менее 0,02% от цены сделки и не более 500 тыс. рублей.
«Помимо госпошлины, необходимо будет заплатить нотариусу за удостоверение сделки. Стоимость нотариального удостоверения указана в ст. 333.24 НК РФ и составляет 0,5 процента от суммы договора, но не менее 300 рублей и не более 20 000 рублей», — обратил внимание юрист.
В каких случаях дарить недвижимость запрещается.
Согласно статье 575 ГК РФ, не могут дарить недвижимость:
* дети до 14 лет,
Кроме того:
* граждане, проходящие лечение в учреждении соцзащиты не могут дарить недвижимость работникам этих учреждений;
Важные нюансы оформления договора дарения на квартиру.
Дарение недвижимости, хоть и выглядит привлекательным способом передачи имущества, сопряжено с определенными рисками как для дарителя, так и для одаряемого. Важно тщательно взвесить все «за» и «против», прежде чем принимать решение. Адвокат Ирина Зуй дала несколько рекомендаций, чтобы снизить риски сделки:
* ~Будьте осторожны с доверенностями~
«Очень не рекомендую подписывать договор дарения по доверенности. Здесь особенно велики риски для одаряемого: ему важно проследить, чтобы договор подписывался дарителем лично», — рассказала адвокат.
Если договор дарения недвижимости подписывается по доверенности, он теоретически может быть оспорен, поскольку доверенность могла быть отозвана на момент заключения договора, а одаряемый мог об этом не знать.
* ~Пригласите психиатра~
Если есть сомнения в психическом и психологическом состоянии дарителя, важно, чтобы в день оформления сделки он прошел обследование у психиатра.
«Это не то же самое, что справка из психоневрологического диспансера. Справка говорит лишь о том, что человек, в данном случае даритель, не состоит у них на учете. Но она не гарантирует его психическое здоровье. Человек мог никогда не обращаться к врачу, но при этом страдать какими-либо психическими расстройствами», — рассказала Ирина Зуй.
Такое освидетельствование особенно важно, если даритель — пожилой человек либо теоретически может страдать какими-либо физическими заболеваниями, например, вялотекущей шизофренией.
Адвокат обратила внимание, что в законе эта норма не прописана. Однако одаряемый должен сам озаботиться вызовом психиатра для освидетельствования в день сделки.
В качестве примера адвокат привела судебный процесс, который она вела в течение целого года.
«Покойный человек незадолго до своей смерти подписал договор дарения в пользу моей доверительницы. Договор касался квартиры. Моя доверительница была родственницей этого человека, ухаживала за ним перед смертью достаточно длительное время», — рассказала Ирина Зуй.
Помимо этой родственницы, у дарителя была и родная дочь, которая видела его всего два раза в жизни. Отец и дочь не общались, а когда он умер, она обратилась с исковым заявлением к женщине, которой была подарена квартира отца. В основе искового заявления лежал факт, что покойный даритель страдал вялотекущей шизофренией с 1970-х и очень давно состоял на учете в психоневрологическом диспансере.
«Даритель действительно состоял на учете: у него была эпилепсия. А в 70-е годы эпилептикам нередко ставили дополнительный диагноз: вялотекущая шизофрения. Суд назначил судебную экспертизу, и та дала ответ, что даритель в момент подписания договора дарения мог не отдавать себе отчета в характере своих действий. К огромному сожалению моей доверительницы, суд признал договор дарения недействительным», — пояснила адвокат.
При этом, обратила внимание Ирина Зуй, если бы в день подписания договора дарения даритель прошел освидетельствование у психиатра, то, несмотря на его диагноз в медицинской карте, сделка дарения точно не была бы признана судом недействительной.
* ~Проверяйте документы~
Новое законодательное требование заключать договор дарения у нотариуса — серьезный шаг в борьбе с мошенниками. Раньше при оформлении дарственной на квартиру в простой письменной форме люди нередко становились жертвами мошенников. В практике Ирины Зуй был случай, когда договор дарения квартиры оформила аферистка, завладевшая паспортом собственницы.
«При заключении договора дарения обязательно тщательно проверяйте документы и сверяйте их с фактическим внешним видом человека», — рекомендовала она.
Как отменить договор дарения.
Отмена договора дарения регулируется статьей 578 ГК РФ. По закону вернуть подаренное можно в судебном порядке в ряде случаев:
* Одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя, членов его семьи, либо умышленно причинил телесные повреждения.
Согласно статье 181 ГК РФ, оспорить дарственную в судебном порядке можно в течение 1−3 лет в зависимости от обстоятельств сделки.
Дарственная или завещание: что лучше?
При определении дальнейшей судьбы своей недвижимости у собственника может возникнуть вопрос: что выбрать — дарственную или завещание. У каждого варианта передачи собственности существуют свои плюсы и минусы.
~Выбирайте дарственную, если:~
* Вы хотите безвозмездно передать имущество, но при этом вам важно, чтобы одаряемый сразу же получил право собственности на него.
Минусы дарственной:
* в случае если даритель передает квартиру не близкому родственнику, одаряемому придется заплатить налог: 13% или 15% в зависимости от стоимости недвижимости;
~Выбирайте завещание, если:~
* Вы хотите передать имущество наследникам, но при этом желаете сохранить контроль над недвижимостью до своей смерти.
Минусы завещания:
* этот документ могут оспорить родственники;