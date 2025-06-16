Машинист заметил неладное: полиция задержала на ж/д путях двух молодых уфимцев

Подозрительных парней заметил машинист пассажирского поезда. Прибывшие на место полицейские задержали 19-летнего и 21-летнего уфимцев. В ходе допроса выяснилось, что молодые люди, увидев ранее нанесенные на забор надписи, ошибочно предположили, что это место разрешено для граффити. С задержанными провели профилактическую беседу о недопустимости подобных поступков.