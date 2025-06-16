Машинист заметил неладное: полиция задержала на ж/д путях двух молодых уфимцев

Транспортные полицейские пресекли незаконное нанесение граффити в Уфе. Об этом рассказала пресс-служба Управление на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу.
Сотрудники Уфимского линейного управления МВД на транспорте задержали двух молодых людей, наносивших граффити на забор вдоль железнодорожных путей на перегоне Дема-Уфа.
Подозрительных парней заметил машинист пассажирского поезда. Прибывшие на место полицейские задержали 19-летнего и 21-летнего уфимцев. В ходе допроса выяснилось, что молодые люди, увидев ранее нанесенные на забор надписи, ошибочно предположили, что это место разрешено для граффити. С задержанными провели профилактическую беседу о недопустимости подобных поступков.
Транспортная полиция напомнила, что нанесение любых изображений без разрешения собственника объекта является административным правонарушением. В случаях значительного ущерба или при отягчающих обстоятельствах такие действия могут квалифицироваться как вандализм с более серьезными последствиями, вплоть до уголовной ответственности.
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