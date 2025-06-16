Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 17 июня 2025 года

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключения водоснабжения:
— 250-летия Челябинску, 17, 17-Б; Чичерина, 33 (подъезды 8, 10) — с 09:30 до 17:00.
Отключение газоснабжения:
— Либединского, 25 — с 09:00 до 17:00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— ч/с: Шершневская, 3, 5, 31, 54-А, 54, 56-А, 68, 75; Рязанская, 24; Городская, 37, 37-А, 39 — с 09:30 до 20:00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Логовая, 5−15-В, 6, 8; пр. Новоградский, 50; Шершневская, 8, 8-А, 8-Б, 18, 18-В, 20, 20-Б — с 08:00 до 18:00;
— Комсомольский пр., 19-А; Вострецова, 3, 7, 22; Расковой, 6, Осипенко, 3; Краснознаменная, 2 — с 08:00 до 18:00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— Барбюса, 91 — с 09:00 до 17:00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Богдана Хмельницкого, 23 (подъезд 3); Дегтярева, 55-А; Обухова, 2 — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Доменная, 1−28Б; Каштакская, 1−11; 32-ой Годовщины Октября, 1−19; Сеченова, 17−32; 26-ти Бакинских Комиссаров, 15−40; Бухарская, 2, 3, 4; Пржевальского, 1−13-А, 2−14; Прокатная, 2−14, 3−7; пер. Прокатный 1-й; пер. Прокатный 2-й, 2−8, 3−7; Чукотская, 1, 3 — с 08:00 до 17:00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— ч/с: Заводская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17-А, 18, 20, 22, 24; Садовая, 5, 6, 8, 10, 12, 18, 20, 22; Весенняя, 54 — с 09:00 до 22:00.
Отключение газоснабжения:
— Громова, 5 (подъезды 4, 5); Кузнецова, 10 (подъезды 3, 4); Челябинская, 22 (подъезды 2) — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— Пушкина, 65; Тимирязева, 26 — с 13:00 до 15:00;
— ч/с: Заболотная, 24−48; Карпинского, 31−60; Камышовая, 49, 68; Пятигорская, 2−38А; Кустанайская, 7−16-А; пер. Хабаровский, 1, 3, 5, 4, 12, 14; Хрустальная, 31; Народная, 7−21, 51 — с 08:00 до 17:00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Танкистов, 150-Б — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— Горького, 19, 21, 21-А, 23, 23-А, 25; Грибоедова, 37, 39, 39-А, 41, 41-А, 43; Салютная, 34, 36, 38, 40, 42; Крылова, 12, 14, 16, 18, 20 — с 08:00 до 16:00;
— пос. Чурилово: Мехколонна-7; Осенняя; Зимняя — с 09:00 до 18:00;
— ч/с: Тургенева, 1, 3/1, 3/2, 4, 5, 5-А, 6, 7, 9, 11; пер. Успенского, 1−12; пер. Армавирский, 1, 1-А, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12; Героев Танкограда, 64−78 (чет.); Бажова, 54, 56, 58, 60, 62; Лермонтова, 1, 3, 5, 7, 9 — с 08:00 до 18:00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Лесопарковая, 2, 3, 7, 9, 9-А — с 09:00 до 17:00.
Отключение газоснабжения:
— Энгельса, 23 (подъезды 1, 2), 41 (плдъезды 1−4) — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— пос. Шершни, ч/с: Степная, 1−26; Парковая, 15; Ленина, 39-А; Гидрострой, 18, 18-А, 21, 21-А — с 08:00 до 18:00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Вниманию водителей и пешеходов.
Вниманию водителей и пешеходов!
Во вторник, 17 июня, будут отключены светофоры на пересечениях:
— улиц Плеханова и Российская — с 09−00 до окончания работ;
— улиц Горького и Салютная — с 08−00 до 16:30.
Будьте внимательны и осторожны!