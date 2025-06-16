Путин наградил сотрудников Института медико-биологических проблем РАН

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент РФ наградил сотрудников Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Татьяну Агапцеву и Михаила Баранова медалями «За заслуги в освоении космоса», соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе института, Агапцева занимается вопросами, связанными с внешнеэкономической деятельностью. В частности, при её участии были организованы международные эксперименты BDC, «Марс-500», EXPOSE, «Бион» и SIRIUS.
Баранов принимал непосредственное участие в работе оперативно-технической группы по организации помощи космонавтам на месте посадки. Кроме того, под его руководством был осуществлен ряд экспериментов, подтвердивших гипотезу об отличиях течения патологии в космических полетах по сравнению с земными условиями, что требует других методов диагностики и лечения возможных заболеваний при осуществлении космических миссий.