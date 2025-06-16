Путин наградил сотрудников Института медико-биологических проблем РАН

Баранов принимал непосредственное участие в работе оперативно-технической группы по организации помощи космонавтам на месте посадки. Кроме того, под его руководством был осуществлен ряд экспериментов, подтвердивших гипотезу об отличиях течения патологии в космических полетах по сравнению с земными условиями, что требует других методов диагностики и лечения возможных заболеваний при осуществлении космических миссий.