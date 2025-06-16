Путин назвал «Артек» символом счастливого детства

«Отрадно, что эти и многие другие традиции сегодня приумножаются. Начавшийся век назад со скромного палаточного городка, “Артек” сегодня является одним из самых крупных и известных комплексов детского отдыха в мире, а его притягательность для ребят только растет», — заявил Путин, отметив, что именно поэтому организаторы самого многочисленного детского конкурса «Большая перемена» проводят здесь заключительный этап испытания.