Путин назвал «Артек» символом счастливого детства

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Детский лагерь «Артек», отмечающий в этом году 100-летие, был и остается одним из главных символов счастливого детства и крепкой дружбы, заявил президент РФ Владимир Путин.
В видеообращении по случаю 100-летия Международного детского центра «Артек» глава государства назвал этот юбилей значимым событием для всей России.
«Первый в отечественной истории лагерь для отдыха и оздоровления школьников, он был и остается одним из главных символов счастливого детства и крепкой дружбы. Здесь всегда радушно встречали гостей — мальчишек и девчонок, приехавших изо всех уголков страны и зарубежных государств», — подчеркнул Путин.
Дни, проведенные на побережье Черного моря, становились для ребят «большим, настоящим праздником, воплощением яркой, заветной и светлой мечты», добавил он.
«Здесь учили новому, воспитывали, подсказывали, направляли. Заботились о гармоничном развитии, помогали своим подопечным осознать всю ценность товарищества, командного духа, совместного творчества; поверить в себя, раскрыть свои таланты, обрести цели для будущей взрослой жизни», — отметил президент.
По его словам, огромную роль в становлении школьников, которым посчастливилось отдыхать в «Артеке», играли встречи с известными писателями, космонавтами, общественными деятелями, олимпийскими чемпионами, прославленными военачальниками.
«Отрадно, что эти и многие другие традиции сегодня приумножаются. Начавшийся век назад со скромного палаточного городка, “Артек” сегодня является одним из самых крупных и известных комплексов детского отдыха в мире, а его притягательность для ребят только растет», — заявил Путин, отметив, что именно поэтому организаторы самого многочисленного детского конкурса «Большая перемена» проводят здесь заключительный этап испытания.