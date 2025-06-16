На Дону будут судить чиновника за взяточничество

Согласно опубликованным данным, в апреле текущего года чиновник получил 60 тысяч рублей от предпринимателя. Деньги стали платой за «спокойную жизнь» — обещание не привлекать бизнесмена к ответственности ни за текущие, ни за возможные будущие нарушения.