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На Дону будут судить чиновника за взяточничество

60 тысяч за неприкосновенность: ростовского чиновника судят за взятку.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону будут судить бывшего главного специалиста административной инспекции региона. Его обвиняют во взяточничестве. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Согласно опубликованным данным, в апреле текущего года чиновник получил 60 тысяч рублей от предпринимателя. Деньги стали платой за «спокойную жизнь» — обещание не привлекать бизнесмена к ответственности ни за текущие, ни за возможные будущие нарушения.

Преступную схему пресекли сотрудники УФСБ по Ростовской области. Теперь уголовное дело направлено в Ворошиловский районный суд, где будет рассмотрено по существу.

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