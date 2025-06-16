На Дону будут судить чиновника за взяточничество

В Ростове-на-Дону будут судить бывшего главного специалиста административной инспекции региона. Его обвиняют во взяточничестве. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Согласно опубликованным данным, в апреле текущего года чиновник получил 60 тысяч рублей от предпринимателя. Деньги стали платой за «спокойную жизнь» — обещание не привлекать бизнесмена к ответственности ни за текущие, ни за возможные будущие нарушения.
Преступную схему пресекли сотрудники УФСБ по Ростовской области. Теперь уголовное дело направлено в Ворошиловский районный суд, где будет рассмотрено по существу.
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