Мишустин поздравил «Артек» с юбилеем

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Международный детский центр «Артек» является флагманом в сфере детского отдыха и оздоровления, его популярность постоянно растет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин и поздравил детский лагерь со 100-летним юбилеем.
«За вековую историю, насыщенную яркими событиями, палаточный лагерь на берегу моря стал крупнейшим международным центром, воспитал не одно поколение активных, целеустремленных юных граждан. Сегодня “Артек” является флагманом в сфере детского отдыха и оздоровления, его популярность постоянно растет», — говорится в поздравлении главы кабмина, которое опубликовано в Telegram-канале правительства.
Мишустин отметил, что в детский лагерь ежегодно стремятся попасть тысячи ребят из разных регионов России и зарубежных стран.
«Здесь сформирована современная образовательная среда, сочетающая лучшие педагогические традиции с инновационными методиками и технологиями», — отметил премьер-министр.
Кроме того, он указал на то, что в центре созданы уникальные условия и атмосфера, где каждый ребенок чувствует себя частью большой и дружной семьи, может раскрыть свои таланты, осваивать передовые знания, развивать способности в науке, творчестве и спорте.
«Дети учатся уважать историю и культурное наследие нашей многонациональной страны, понимать друг друга, обретают друзей, порой на всю жизнь, следуя девизу “Артековец сегодня — артековец всегда”, — подчеркнул глава кабмина.
Также премьер-министр выразил признательность педагогам, наставникам, вожатым и сотрудникам центра.
«Благодаря вашему высокому профессионализму, неиссякаемой энергии и индивидуальному подходу ребята получают яркие впечатления, формируют широкий кругозор. Ваш труд — это вклад в будущее России, которое будут строить ваши воспитанники», — отметил Мишустин и пожелал коллективу «Артека» дальнейших успехов в реализации масштабных проектов, крепкого здоровья и благополучия.