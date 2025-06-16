Поиски закончились ночью. В Башкирии волонтеры обнаружили 37-летнего мужчину

В Уфе завершились поиски 37-летнего мужчины. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».
Житель села Урман пропал еще в минувшую субботу — 14 декабря. Этой ночью волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.
— Найден, жив! — заявили добровольцы.
Где все это время был мужчина — не уточняется.
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