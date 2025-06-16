И туризм, и тренажеры для реабилитации. В Беларуси разработали восемь новых стандартов для доступной среды

Как добавили в Государственном комитете по стандартизации, при создании перечисленных стандартов учитывались требования международных документов и современные направления в обеспечении доступной среды. На данный момент в БелГИСС идет работа над стандартами, устанавливающими требования к устройствам и приспособлениям, используемым инвалидами в жилых помещениях, к подъемным транспортным устройствам и стационарным опорным устройствам. Всего на 2025 год запланирована разработка пяти государственных стандартов в данной сфере. -0-