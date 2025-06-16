И туризм, и тренажеры для реабилитации. В Беларуси разработали восемь новых стандартов для доступной среды

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации разработал восемь новых стандартов для обеспечения доступной среды, они введены в действие Госстандартом с 1 июня этого года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации.
Как было отмечено, важным приоритетом государственной социальной политики является обеспечение возможности физически ослабленным, маломобильным гражданам максимально интегрироваться в общество. Это особенно актуально для пожилых, людей с ограничениями жизнедеятельности, инвалидов. Одной из целей государственной программы «Социальная защита» на 2021−2025 годы является формирование в Беларуси доступной среды для таких граждан. Свой вклад в достижение поставленной цели вносят и государственные стандарты.
Туризм — один из самых быстроразвивающихся секторов мировой экономики. Однако для людей с особыми требованиями по состоянию здоровья путешествие зачастую становится сложным процессом. Национальный стандарт «Туризм и сопутствующие услуги. Доступность туризма для всех. Требования и рекомендации» будет способствовать большей мобильности как инвалидов, так и людей старшего возраста.
Государственный стандарт «Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Общие требования» распространяется на визуальные и тактильно-визуальные знаковые средства отображения информации, содержащие пиктограммы, знаки, буквы и надписи, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля. Они могут быть востребованы инвалидами, использующими при передвижении кресло-коляску, или людьми с нарушениями зрения, слуха. Стандарт устанавливает общие требования к типам, формам, размерам, цвето-тональным решениям, установке и размещению специальных знаковых средств.
Следующий госстандарт «Тренажеры реабилитационные. Общие требования и методы испытаний» распространяется на тренажеры, предназначенные для реабилитационной тренировки опорно-двигательного и вестибулярного аппаратов инвалидов и не только.
Национальный стандарт «Устройства ассистивные. Подъемники для перемещения людей. Требования и методы испытаний» касается разных типов передвижных и стационарных подъемников, за исключением устройств, которые перемещают людей между этажами здания. Область применения таких подъемников — интенсивная терапия, неотложная помощь либо медицинский уход в медучреждении. Также их используют при уходе за людьми с ограничениями жизнедеятельности в домашних условиях.
Госстандарт «Системы крепления кресла-коляски и удержания его пользователя для доступных транспортных средств, предназначенных для использования сидящими и стоящими пассажирами. Часть 1. Системы для пассажиров, сидящих в креслах-колясках, расположенных против направления движения» будет способствовать появлению новых актуальных решений для безопасного транспортирования пассажиров в креслах-колясках в транспортных средствах.
В государственном стандарте «Когнитивная доступность. Часть 2. Составление отчета» содержатся требования к составлению отчетов по когнитивной доступности продукции, услуги или системы. Пользователем этого стандарта может быть изготовитель изделия, его разработчик либо продавец.
Национальный стандарт «Карты идентификационные. Метод записи. Часть 9. Метка тактильного идентификатора» устанавливает характеристики метки тактильного идентификатора, используемого держателями идентификационных карт с нарушениями зрения для различения своих карт.
Целевой аудиторией государственного стандарта «Руководство по решению в стандартах вопросов обеспечения доступности» являются разработчики стандартов, изготовители, проектировщики, поставщики разных услуг, преподаватели образовательных учреждений. Документ разъясняет вопросы доступности и содержит руководство по разработке и изложению в стандартах таких требований и рекомендаций.
Как добавили в Государственном комитете по стандартизации, при создании перечисленных стандартов учитывались требования международных документов и современные направления в обеспечении доступной среды. На данный момент в БелГИСС идет работа над стандартами, устанавливающими требования к устройствам и приспособлениям, используемым инвалидами в жилых помещениях, к подъемным транспортным устройствам и стационарным опорным устройствам. Всего на 2025 год запланирована разработка пяти государственных стандартов в данной сфере. -0-