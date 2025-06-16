Чеченская Республика заинтересована в налаживании прямого авиасообщения с Беларусью

Сейчас идут пятилетка качества и Год благоустройства, напомнила Екатерина Гончаренок. «При формировании новой госпрограммы очень важно детально рассмотреть все аспекты развития туризма в каждом районе, посмотреть каждый маршрут, знаки, средства размещения, питание, вместе со смежными министерствами, ведомствами поговорить, отработать, чтобы уже в новой пятилетке у нас были сформированные комплексы мероприятий и мы постепенно улучшали наш сервис», — резюмировала она. -0-