16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чеченская Республика заинтересована в налаживании прямого авиасообщения с Беларусью. Об этом рассказала заместитель директора департамента по туризму Министерства спорта и туризма Екатерина Гончаренок в проекте БЕЛТА «Страна говорит».
В России сейчас очень активно развиваются именно туристические чартерные внутренние программы. «На выставке “Отдых”, которая прошла в Минске в марте 2025 года, мы также проговаривали с российскими регионами возможность распространения их на Республику Беларусь, — отметила Екатерина Гончаренок. — Чеченская Республика, к примеру, выразила заинтересованность в том, чтобы запустить рейс Минск — Грозный».
За четыре года в Беларуси реализовали 116 крупных мероприятий по строительству туристической инфраструктуры Более 6 млн въездных поездок за год. Откуда в Беларусь приезжают иностранные туристы? Белорусы путешествуют по стране в среднем дважды в год.
По некоторым маршрутам железнодорожных поездов ожидается возобновление сообщения.
Сейчас идут пятилетка качества и Год благоустройства, напомнила Екатерина Гончаренок. «При формировании новой госпрограммы очень важно детально рассмотреть все аспекты развития туризма в каждом районе, посмотреть каждый маршрут, знаки, средства размещения, питание, вместе со смежными министерствами, ведомствами поговорить, отработать, чтобы уже в новой пятилетке у нас были сформированные комплексы мероприятий и мы постепенно улучшали наш сервис», — резюмировала она. -0-
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.