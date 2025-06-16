Ограничения на посещение лесов действуют в 101 районе Беларуси

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 101 районе Беларуси действуют ограничения на посещение лесов. Об этом свидетельствует интерактивная карта Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.
Так, для посещения ограничены все районы Витебской, Брестской и Гродненской областей. В Минской области свободен от ограничений всего один район — Минский, а в Могилевской области три — Горецкий, Дибинский и Мстиславский.
В Гомельской области ограничены для посещения восемь районов: Ельский, Житковичский, Калинковичский, Лельчицкий, Мозырский, Октябрьский, Петриковский и Светлогорский.
Перед тем как отправиться в лес, стоит узнать актуальную ситуацию в конкретном районе. Интерактивная карта на портале ведомства постоянно обновляется в зависимости от изменения ситуации, в том числе погодных условий. -0-