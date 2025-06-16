Ричмонд
+22°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ограничения на посещение лесов действуют в 101 районе Беларуси

Так, для посещения ограничены все районы Витебской, Брестской и Гродненской областей. В Минской области свободен от ограничений всего один район — Минский, а в Могилевской области три — Горецкий, Дибинский и Мстиславский.

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 101 районе Беларуси действуют ограничения на посещение лесов. Об этом свидетельствует интерактивная карта Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.

Так, для посещения ограничены все районы Витебской, Брестской и Гродненской областей. В Минской области свободен от ограничений всего один район — Минский, а в Могилевской области три — Горецкий, Дибинский и Мстиславский.

В Гомельской области ограничены для посещения восемь районов: Ельский, Житковичский, Калинковичский, Лельчицкий, Мозырский, Октябрьский, Петриковский и Светлогорский.

Перед тем как отправиться в лес, стоит узнать актуальную ситуацию в конкретном районе. Интерактивная карта на портале ведомства постоянно обновляется в зависимости от изменения ситуации, в том числе погодных условий. -0-