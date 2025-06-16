С 23 июня по 17 июля в Ростове пройдет отключение горячей воды

Ростов-на-Дону продолжает готовиться к отопительному сезону. Так, с 23 июня по 17 июля в городе пройдут плановые отключения горячей воды. Это связано с проведением гидравлических испытаний теплосетей. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
Отключение коснется центра города в границах: Набережная Дона — ул. Сиверса — Пушкинская — пр. Соколова — ул. Текучева — Театральный пр. — пр. Шолохова — 22−23 линии.
Снижение давления ГВС ожидается в Северном жилмассиве — ул. Капустина — пр. Космонавтов. Также это коснется района «Темерник», а именно ул. Лелюшенко — Думенко и ул. Нансена — пр. Нагибина.
Это ежегодные профилактические работы, необходимые для бесперебойной работы теплосетей зимой.
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