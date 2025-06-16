С 23 июня по 17 июля в Ростове пройдет отключение горячей воды

Ростов-на-Дону продолжает готовиться к отопительному сезону. Так, с 23 июня по 17 июля в городе пройдут плановые отключения горячей воды. Это связано с проведением гидравлических испытаний теплосетей. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.